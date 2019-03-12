Росконгресс не располагает официальной информацией о планах посла США касательно ПМЭФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Росконгресс не располагает какой-либо официальной информацией о планах посла США Джона Хантсмана касательно его участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщила ТАСС пресс-служба фонда.

"В ответ на публикацию в газете The Financial Times фонд Росконгресс сообщает, что не располагает какой-либо официальной информацией о планах посла США касательно Петербургского международного экономического форума", - отметили в фонде.

Как сообщила во вторник со ссылкой на источники газета The Financial Times, посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что не поедет на предстоящий 6-8 июня Петербургский международный экономический форум, пока основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом. От участия в форуме, по данным издания, могут воздержаться также представители крупных американских компаний.

В фонде подчеркнули, что приглашения американской делегации были направлены в рамках пригласительной кампании осенью 2018 года.

"Аккредитация участников, в том числе и представителей США, на форум открыта и продолжится вплоть до его начала. Обращаем внимание, что традиционно делегация из США - одна из самых многочисленных на форуме. В частности, в ПМЭФ-2018 приняли участие более 550 представителей США", - сообщила пресс-служба фонда.