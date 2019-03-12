IPChain: Россия входит в пятерку стран по вложению в развитие технологий, науки и культуры

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Россия располагается на пятом месте в мире по объему инвестиций в развитие технологий, научные исследования и культуру. Об этом рассказал во вторник ТАСС президент Ассоциации по защите прав и объектов интеллектуальной собственности PChain Андрей Кричевский по итогам бизнес-завтрака в рамках второго дня работы форума Global IP Exchange в Берлине.

"Россия входит в пятерку мировых лидеров по объему инвестиций в развитие технологий, научные изыскания и культуру", - сказал Кричевский.

Однако, по его словам, ежегодно в стране регистрируется всего 35-40 тыс. патентов и проводится не более 4,5 тыс. сделок с ними. "Это дает повод думать, что рынок нематериальных активов в России настолько мал, что любые дискуссии вокруг значимости интеллектуальной собственности - не более чем хайп", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, по словам Кричевского, на сегодняшний день наблюдается активное развитие сетевого рынка, поскольку цифровые и социальные сети интегрированы в жизнь каждого индивида. По его мнению, это позволяет говорить о наличии двух рынков нематериальных активов: устаревшего "аналогового" и современного "цифрового". "В то время, как "аналоговый" рынок демонстрирует угасание, цифровой рынок, напротив, процветает и активно расширяется. Это происходит не только в России, но и во всех странах, с представителями которых мы взаимодействуем", - добавил Кричевский.

По словам собеседника агентства, причиной стремительного развития цифрового рынка интеллектуальной собственности является тот факт, что в цифровой среде задействовано большое число людей, создателей объектов интеллектуальной собственности, и, кроме того, цифровая среда стимулирует объединение и коллаборацию авторов по всему миру.

"Именно цифровой рынок нематериальных активов обладает потенциалом развития, а его участникам необходимы новые методы оценки интеллектуальной собственности взамен устаревших", - заключил Кричевский.

О форуме

В Берлине с 11 по 13 марта проходит десятый Global IP Exchange, объединяющий ведущих экспертов и руководителей лидирующих мировых корпораций в диалоге о ключевых стратегиях и решениях глобального рынка интеллектуальной собственности. Ассоциация IPChain выступила официальным партнером мероприятия.

Об IPChain

Ассоциация IPChain - Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - создана в 2017 году, ее учредителями выступили фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Высшая школа экономики, Российский союз правообладателей, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество, Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства и банк "Новый век".

Задачей IPChain является формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности, на базе которой различные участники рынка смогут строить сервисы для правой охраны, оборота и защиты интеллектуальной собственности.

