Суд отказался признать банкротом бывшего страховщика МВД

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области отказал временной администрации ООО "Центральное страховое общество" в иске о признании страховщика банкротом, следует из картотеки суда. На сайте пока опубликована только резолютивная часть решения суда от 11 марта.

С таким иском временная администрация обратилась в июне 2018 года, лицензия у страховщика была отозвана 28 мая. Временная администрация была введена в компанию 28 апреля.

Кроме того, в рамках банкротного дела суд ранее признал законным заключение трудового договора от 2 апреля 2018 года с Еленой Ксендзенко, которая была принята на должность директора по связям с общественностью с окладом 750 тыс. руб. в месяц и выходным пособием в размере годовой зарплаты. Временная администрация пыталась оспорить этот договор и взыскать с Ксендзенко аванс в размере 300 тыс. руб. и признать отсутствующим обязательство по выплате ей зарплаты со 2 апреля по 31 мая 2018 года в размере 1 млн руб.

В декабре 2017 года ЦСО выиграло конкурс на обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников МВД, цена контракта составила 13,746 млрд руб. В конкурсе участвовали и более крупные компании, в частности СК "МАКС", которая выражала недоумение результатами конкурса - крупный госконтракт достался компании, не имеющей рейтинга и в которую уже ранее вводилась временная администрация.

После отзыва лицензии у ЦСО правительство России утвердило "ВТБ Страхование" в качестве единственного исполнителя услуги по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел.