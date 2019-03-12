СМИ: Турция объявила о приостановке всех самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9

ТАСС, 12 марта. Министерство инфраструктуры и транспорта Турции объявило во вторник о приостановке всех рейсов самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 на территории страны в связи с катастрофой в Эфиопии. Об этом сообщила газета Daily Sabah.

Запрет на полеты будет действовать до дальнейшего уведомления, отмечает издание.