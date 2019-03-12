СМИ: Турция объявила о приостановке всех самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9

ТАСС, 12 марта. Министерство инфраструктуры и транспорта Турции объявило во вторник о приостановке всех рейсов самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 на территории страны в связи с катастрофой в Эфиопии. Об этом сообщила газета Daily Sabah.
Запрет на полеты будет действовать до дальнейшего уведомления, отмечает издание.
Ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о прекращении осуществления рейсов с использованием самолетов Boeing 737 MAX 8 до новых распоряжений. Эта мера будет приведена в действие с 13 марта 2019 года, сообщается в объявлении, размещенном компанией в Twitter.
Использование самолетов данного типа в своем воздушном пространстве временно запретили Австралия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индонезия, Ирландия, Китай, Малайзия, Марокко, Монголия, Оман и Сингапур. Это произошло после авиакатастрофы 10 марта в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек.