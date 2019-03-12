Сенатор Митт Ромни призвал запретить эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 в США

ТАСС, 12 марта. Сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни во вторник призвал Федеральное управление гражданской авиации США приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 в воздушном пространстве страны.

"Ввиду предосторожности для граждан, использующих авиасообщение, Федеральное управление гражданской авиации должно приостановить полеты 737 MAX 8, пока мы не изучим причины недавних аварий и сможем гарантировать летную безопасность самолетов", - написал Ромни в Twitter.

Сенатор от штата Массачусетс и претендент в кандидаты в президенты США от Демократической партии в 2020 году Элизабет Уоррен также выразила обеспокоенность крушениями самолетов американской авиастроительной компании. "Несмотря на то, что мы не знаем причины этих аварий, в целях сохранения средств должны быть подняты серьезные вопросы о возможной эксплуатации этих самолетов без дополнительной переподготовки пилотов", - говорится в заявлении ее предвыборного штаба.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций после авиакатастрофы в Эфиопии уже заявили Австрия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Ирландия, Германия, норвежская авиакомпания Norwegian, а также ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов.

МИД России распространил предупреждение о возможных задержках и отменах рейсов из-за приостановки некоторыми авиакомпаниями полетов на самолетах Boeing 737 MAX 8. Сама компания Boeing выступила с заявлением, что уверена в безопасности самолетов 737 MAX 8, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.