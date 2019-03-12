Аксаков: ограничения на покупку россиянами криптоактивов коснутся только участия в ICO

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ограничения на покупку россиянами, которые не являются квалифицированными инвесторами, цифровых финансовых активов (криптоактивов) коснутся только участия в ICO (первичный выпуск криптовалюты или токенов для привлечения инвестиций). Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее РБК сообщил, что ЦБ намерен ограничить покупку криптоактивов населением определенной суммой в год. Конкретный порог ЦБ определит отдельно. Под цифровыми финансовыми активами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, имущество, недвижимость, доли в компаниях, а также денежные требования. Основные положения этого указания ЦБ изданию подтвердил Аксаков, по словам которого регулятор уже направил документ для обсуждения в Госдуму.

"На самом деле, была какая-то неправильная интерпретация. Я имел в виду, что могут быть ограничения по инвестированию в проекты, которые размещаются через инвестиционные платформы, в том числе с использование технологии блокчейн. Речь шла о том, чтобы защитить наших неквалифицированных инвесторов от вложений в рискованные проекты, поскольку инвестиционная платформа будет использовать более либеральный режим размещения финансовых активов, чем, например, биржа", - пояснил Аксаков.

Однако он не исключил, что ограничения в будущем могут коснуться и криптовалют, но пока подобные подходы не прорабатываются.

"Криптовалюты, если имеется в виду, например, биткойн, то здесь мы пока в начальной стадии регулирования вопроса. Закон "О цифровых финансовых активах" будет отправной точкой, но пока мы не подошли к подходам регулирования этой темы", - добавил глава думского комитета.