ОПЕК следит за обсуждением антикартельного законопроекта NOPEC в Конгрессе США

ХЬЮСТОН, 12 марта. /ТАСС/. ОПЕК внимательно следит за ходом обсуждения в Конгрессе США антикартельного законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК. Об этом генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил на брифинге в рамках отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Мы очень внимательно следим за этим законотворческим процессом в Конгрессе. Мы четко осознаем последствия. Законопроект, как он есть, не будет служить интересам США и интересам отрасли в целом", - сказал Баркиндо, подчеркнув, что речь идет об ответственности не только за американский, но и за глобальный рынок.

NOPEC предусматривает наделение судов США полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. При этом незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

Министр энергетики США Рик Перри предупредил Конгресс, что принятие законопроекта может стимулировать резкий рост цен на нефть.