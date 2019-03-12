Новые резиденты ТОР "Котовск" займутся переработкой нефтеотходов и производством игрушек

ТАМБОВ, 12 марта. /ТАСС/. Число резидентов территорий опережающего развития (ТОР) "Котовск" в Тамбовской области увеличилось до шести. Соглашения о вхождении в состав ТОР заключены с компаниями "Геотехнологии" и "МКИ", которые вложат около 125 млн рублей в проекты по переработке отходов нефтепродуктов и производству игрушек. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь главы города Котовск Эльвира Буханова.

"В ТОР "Котовск" пришли два новых резидента - это компания "Геотехнологии", занимающаяся переработкой технических отходов нефтепродуктов, масел, мазута по технологии пиролиза, и компания "МКИ", ориентированная на производство детских кинетических игрушек - песка, воздушной глины и различных видов пластилина. Таким образом, число резидентов ТОР увеличилось до шести", - сказала Буханова.

По ее словам, "Геотехнологии" планируют инвестировать в ТОР около 110 млн рублей и создать 47 рабочих мест. Предприятие будет работать на территории бывшего Лакокрасочного котовского завода (ЛКЗ), где для этого имеется вся необходимая инфраструктура. "У резидента уже есть договоренность о сотрудничестве с крупными автотранспортными предприятиями региона. Планируют приступить к работе уже в этом году", - уточнила Бухованова.

Объем инвестиций в "МКИ" составит 15 млн рублей, штат сотрудников - 30 человек. По данным пресс-службы, продукция предприятия относится к перечню импортозамещающей и социально значимой, поэтому в торговых сетях будет продаваться с минимальной наценкой.

Моногород Котовск Тамбовской области получил статус ТОР в декабре 2017 года на 10 лет. В течение пяти лет в ТОР планируется привлечь порядка 12 млрд рублей инвестиций на развитие действующих и создание новых производств. В настоящий момент их объем превысил 1 млрд рублей.

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