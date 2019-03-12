Icelandair приостановила полеты своих лайнеров Boeing 737 MAX 8

ТАСС, 12 марта. Исландская авиакомпания Icelandair Group приостановила во вторник эксплуатацию трех своих самолетов Boeing 737 MAX 8 после крушения авиалайнера этого типа в Эфиопии 10 марта.

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"Icelandair Group приняла решение временно прекратить эксплуатацию трех своих самолетов Boeing 737 MAX 8 до дальнейших рекомендаций", - говорится в опубликованном на сайте компании официальном заявлении.

Icelandair отмечает, что находится в тесном контакте с исландскими, европейскими и американскими властями. Компания убеждена в безопасности своих лайнеров 737 MAX 8. Авиапарк перевозчика насчитывает всего 33 самолета разных моделей, включая перечисленные Boeing.

Icelandair - флагманский авиаперевозчик Исландии со штаб-квартирой в Рейкьявике. В основном лайнеры компании выполняют трансатлантические рейсы через Исландию.