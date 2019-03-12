{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Icelandair приостановила полеты своих лайнеров Boeing 737 MAX 8

Компания отметила, что находится в тесном контакте с исландскими, европейскими и американскими властями

ТАСС, 12 марта. Исландская авиакомпания Icelandair Group приостановила во вторник эксплуатацию трех своих самолетов Boeing 737 MAX 8 после крушения авиалайнера этого типа в Эфиопии 10 марта.

На эту тему
Одиннадцать стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX

"Icelandair Group приняла решение временно прекратить эксплуатацию трех своих самолетов Boeing 737 MAX 8 до дальнейших рекомендаций", - говорится в опубликованном на сайте компании официальном заявлении.

Icelandair отмечает, что находится в тесном контакте с исландскими, европейскими и американскими властями. Компания убеждена в безопасности своих лайнеров 737 MAX 8. Авиапарк перевозчика насчитывает всего 33 самолета разных моделей, включая перечисленные Boeing.

Icelandair - флагманский авиаперевозчик Исландии со штаб-квартирой в Рейкьявике. В основном лайнеры компании выполняют трансатлантические рейсы через Исландию.

Теги
ИсландияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Источник: "Черкизово" изучает возможность стать владельцем "Евродона"
В "Черкизово" и ВЭБ.РФ эту информацию не комментируют
Читать полностью