ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщило во вторник Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

"В качестве меры предосторожности EASA распространила сегодня директиву, вступающую в силу в 19:00 UTC (22:00 мск - прим. ТАСС) и приостанавливающую все авиационные операции в Европе с самолетами Boeing моделей 737-8 MAX и 737-9 MAX", - говорится в сообщении.

Кроме того, агентство распорядилось закрыть воздушное пространство для лайнеров этих модификаций, которые принадлежат к авиапаркам неевропейских авиакомпаний.

На данный момент о приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций заявил ряд авиакомпаний, туроператоров и государств. Причиной стала авиакатастрофа в Эфиопии, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, в том числе три гражданина России.

29 октября прошлого года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.