"Яндекс" приобрел сервис TheQuestion

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Яндекс" приобрел 100% акций кипрской компании Znanie, которая владеет сервисом вопросов и ответов TheQuestion, говорится в сообщении компании. Сумму сделки в "Яндексе" не раскрывают.

Как отмечается в сообщении, TheQuestion будет интегрирован в сервис "Яндекс.Знатоки", который позволяет пользователям видеть быстрые ответы в поисковой выдаче "Яндекса". Объединенный сервис возглавит основательница TheQuestion Тоня Самсонова.

"В недавнем обновлении поиска "Андромеда" мы сделали их разнообразнее и добавили возможность получать экспертные ответы от "Яндекс.Знатоков". Я рад, что теперь к Знатокам присоединилась команда TheQuestion. Знания и опыт сообщества экспертов TheQuestion в сочетании с нашими наработками и технологиями позволят людям получать ответы на самые разные вопросы, даже если в интернете недостаточно информации по ним", - приводятся в сообщении слова руководителя направления поиска "Яндекса" Андрея Стыскина.

TheQuestion был основан в 2015 году. Его ежемесячная аудитория составляет 10 млн человек. Работа сервиса предполагает, что любой человек может задать вопрос и получить на него ответ как от обычных пользователей, так и от специалистов в определенной сфере.