Авиакомпания Norwegian вернула в Стокгольм следовавший в Израиль Boeing 737 MAX 8

СТОКГОЛЬМ, 12 марта. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian, следовавший из Стокгольма в Тель-Авив, вынужденно развернулся в воздухе над Румынией и вернулся в шведский столичный аэропорт Арланда. Причиной возвращения рейса DY4545 стала приостановка полетов самолетов данной модели после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает авиаперевозчик.

Все самолеты Boeing 737 MAX 8, которые находятся в воздухе, либо "продолжат путь к месту назначения, либо вернутся на свою базу", отмечает Norwegian. Как сообщается на сайте компании-оператора аэропорта Swedavia, самолет приземлился в 17:32 по местному времени (19:32 мск).

Авиакомпания Norwegian объявила во вторник о прекращении использования всех своих 18 авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 на фоне крушения самолета этого типа в Эфиопии и после рекомендаций со стороны нескольких европейских авиационных органов. Норвежская авиакомпания использовала лайнеры Boeing 737 MAX 8 на внутриевропейских направлениях, на рейсах между Европой и Ближним Востоком, а также в трансатлантическом сообщении на маршрутах между США и Ирландией, Северной Ирландией и Шотландией.

В ее авиапарке компании также находятся более 110 авиалайнеров Boeing 737-800 и несколько Boeing Dreamliner. Компания уточняет, что продолжит эксплуатацию самолетов этих моделей. В данный момент Norwegian работает над реорганизацией своего воздушного флота с целью избежать неблагоприятных последствий.