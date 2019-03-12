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В "Газпроме" сообщили, что просроченный долг за газ в КБР превысил 6 млрд рублей

В регионе продолжится создание газозаправочной сети, в настоящее время строятся две такие станции

НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. Просроченная задолженность за газ в Кабардино-Балкарии на 1 марта превысила 6 млрд рублей, сообщили во вторник журналистам в управлении информации "Газпрома" по результатам встречи председателя правления компании Алексея Миллера с врио главы республики Казбеком Коковым.

"На встрече было отмечено, что "Газпром" обеспечивает надежные поставки газа потребителям республики. Вместе с тем просроченная задолженность за газ растет и на 1 марта превысила 6 млрд руб. Алексей Миллер обратил внимание Казбека Кокова на необходимость принятия мер для урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

"Газпром" продолжит создание газозаправочной сети в регионе, где сейчас строятся две такие станции.

"Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества, в частности в сфере расширения использования газа в качестве моторного топлива. "Газпром" продолжает работу по развитию собственной газозаправочной сети на территории республики, в настоящее время здесь действуют автомобильные газонаполнительные станции (АГНКС) в городах Нальчик (реконструирована в 2018 году) и Прохладный. Сейчас "Газпром" ведет строительство станции в городе Баксане, а также проектирование АГНКС в селении Шалушка Чегемского района", - добавили в компании.

Теги
РоссияМиллер, Алексей БорисовичКабардино-Балкария
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