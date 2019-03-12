Минэнерго США ожидает продления сделки ОПЕК+ до конца 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики США исходит из того, что сделка о сокращении добычи нефти ОПЕК+ будет, вероятнее всего, продлена до конца текущего года. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете входящего в данное ведомство Управления по энергетической информации.

Как отмечается в документе, управление "предполагает, что общее сокращение добычи нефти стран, входящих и не входящих ОПЕК, сохранится до конца 2019 года". По оценкам ведомства, "Саудовская Аравия сократила добычу нефти больше, чем ожидалось, в феврале". Как отмечается, в среднем добыча нефти в королевстве находилась на уровне 10 млн баррелей в сутки.

Согласно обновленному прогнозу управления, средняя стоимость барреля нефти Brent составит $62,78 в текущем году и $62 - в 2020 году. Средняя стоимость барреля нефти WTI (техасской светлой нефти) в текущем году составит $56,13, а в 2020 году - $58. В отчете управления, опубликованном 12 февраля, говорилось, что баррель нефти Brent будет стоить в текущем году в среднем $61,03, а WTI - 54,79 доллара. Прогнозы на 2020 год были такими же, как и в последнем отчете.

Во вторник источник сообщил ТАСС в кулуарах конференции CERAWeek в Хьюстоне, что Саудовская Аравия рассматривает продление сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца текущего года как основной вариант. Данное соглашение страны - экспортеры нефти (ОПЕК+) впервые заключили в ноябре 2016 года, с тех пор его действие неоднократно продлевалось.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, остальные - на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.