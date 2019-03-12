"Аэрофлот" в 2018 году провел 98% конкурсных закупок через "Сбербанк-АСТ"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Крупнейший российская авиакомпания "Аэрофлот" провела 98% своих конкурсных закупок и выставила более 4 тыс. лотов через площадку "Сбербанк-АСТ" в 2018 году. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Более 4 тыс. лотов и 98% всех конкурентных процедур в электронной форме в стоимостном выражении в 2018 году "Аэрофлотом" было реализовано на площадке "Сбербанк-АСТ", являющегося частью экосистемы Сбербанка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при выборе электронной торговой площадки авиакомпания прежде всего учитывала надежность оператора, а также готовность к оперативной доработке сервиса под нужды "Аэрофлота" и специфику авиационной индустрии.

По словам заместителя генерального директора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, "Аэрофлот" придает большое значение открытости, прозрачности и доступности участия в закупках для широкого круга поставщиков. "Благодаря неуклонному соблюдению основополагающих принципов закупочной деятельности и применению новых тактик при осуществлении закупок "Аэрофлот" в 2018 году достиг беспрецедентной экономии, что позволило компании выполнить задачу по оптимизации расходов", - цитирует его пресс-служба.

В свою очередь генеральный директор "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев отметил, что совместная работа компаний позволила применить накопленные компетенции электронной площадки в целях дальнейшего совершенствования закупочной деятельности клиента. "Благодаря сотрудничеству с "Аэрофлотом" мы настроили дополнительный функционал под задачи компании, что позволило впоследствии предлагать нашим заказчикам расширенный функционал и увеличить базу контрагентов", - приводит его слова пресс-служба.