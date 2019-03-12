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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Обновлено 

S7 временно приостанавливает все полеты Boeing 737 MAX 8

Перевозчик эксплуатирует два самолета этого типа
Описание
© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 приняла решение со среды приостановить использование самолетов Boeing 737 MAX 8 до получения сведений о причинах крушения лайнера этого типа в Эфиопии 10 марта. Об этом говорится во вторник в сообщении перевозчика.

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"S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX с 00:01 часов 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines. Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием", - сообщили в S7.

Во флоте перевозчика насчитывается два самолета этого типа.

В авиакомпании добавили, что это решение не повлияет на регулярность рейсов и все полеты будут осуществляться в штатном режиме.

В новость были внесены изменения (22:25 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца

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РоссияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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