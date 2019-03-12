Эксперты назвали предприятия Петербурга, выпускающие наиболее качественную продукцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Петербургские предприятия, выпускающие наиболее качественную, по оценке экспертов, продукцию, получили во вторник почетные знаки "Сделано в Санкт-Петербурге" на церемонии в рамках XIII Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ТАСС.

Почетные знаки и дипломы получили 11 предприятий: "Силовые машины", Октябрьский электровагоноремонтный завод, "Адмиралтейские верфи", Средне-Невский судостроительный и Обуховский заводы, "Игристые вина", НИИ вакцин и сывороток, НИИ точной механики, "Диаконт", "Объединенные пивоварни Heineken" и "ОДК-Климов".

Как отметил на церемонии вручения награды врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, вопрос качества продукции, которая выпускается в городе, имеет большое значение.

"Сделано в Санкт-Петербурге" - это бренд, который должен звучать не только в нашем городе, не только в нашей стране, но и в зарубежных странах. Мы к этому стремимся и готовы оказывать всяческое содействие", - сказал Беглов.

Генеральный директор исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член жюри конкурса Михаил Лобин сообщил ТАСС, что предприятия, которые подают заявки на участие в конкурсе, проходят тщательную экспертизу.

"Большое количество предприятий подают заявки, но не всем удается пройти конкурсный отбор. Это дает уверенность со стороны экспертного сообщества города, что продукт действительно качественный, его можно применять. Предприятие изучается со всех сторон, в том числе его стабильность, его экономика и насколько оно соответствует этому знаку", - отметил Лобин.

Председатель совета директоров одного из крупнейших производителей шампанского в России "Игристые вина" Дину Драган рассказал ТАСС, что почетный знак "Сделано в Петербурге" является для предприятия "важным бонусом, который позволяет повысить доверие к производимой продукции".

Конкурс качества

Конкурс "Сделано в Санкт-Петербурге" проводится ежегодно при содействии городского комитета по промышленной политике и инновациям.

"Награда является формой признания особых заслуг организаций, зарегистрированных и работающих на территории города, развивающих промышленный потенциал и продвигающих производимую продукцию на внутренний и внешний рынки", - пояснили ТАСС в комитете.

Партнериат малого и среднего бизнеса, который входит в число крупнейших деловых событий Санкт-Петербурга в сфере развития экономического сотрудничества и укрепления межрегиональных связей, в этом году собрал представителей из 35 регионов России и 14 стран. В числе зарубежных участников мероприятия, которое проходит с 12 по 14 марта на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", - представители Аргентины, Германии, Греции, Италии, Китая, Сирии, Франции и ряда других стран.