Историческое здание на Марсовом поле в Петербурге перестроят в отель за 5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Здание казарм Павловского лейб-гвардии полка, расположенное на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, будет перестроено в отель стоимостью 5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали власти города и руководство Банка "Санкт-Петербург" на международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM во Франции, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по инвестициям.

"Проект предусматривает приспособление для современного использования исторического здания казарм лейб-гвардии Павловского полка, расположенного по адресу: Центральный район, Марсово поле, д. 1, литера А. По итогам реализации проекта начнет функционировать полносервисная гостиница высокого ценового сегмента под управлением международного оператора", - говорится в сообщении.

Инвестор должен будет провести реставрацию исторического здания и наполнить комплекс современными инженерными системами. Планируемый размер инвестиций составит не менее 5 млрд рублей, срок реализации проекта - до 2023 года.

Несколько зданий по западной стороне Марсова поля построены в первой половине XVIII века, в XIX веке перестроены и объединены в одно по проекту архитектора Василия Стасова. С 1929 года там размещалось "Ленэнерго", в 2010 году его покинула компания "ТГК-1". Затем здание было отдано целевым назначением структуре "Плаза лотус групп".

В Петербурге в 2018 году открылось десять новых отелей суммарным номерным фондом 1 тыс. 225 номеров. К концу прошлого года в городе работало 143 отеля на 23,4 тыс. номеров. По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, в 2018 году турпоток составил около 8,2 млн человек, в 2019 году он ожидается на уровне 8,5 млн человек.