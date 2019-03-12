США хотят оставить за собой возможность повышения пошлин на китайский импорт

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны оставить за собой возможность повышения таможенных пошлин на китайские товары для обеспечения выполнения Пекином торгового соглашения, которое может быть заключено в течение следующих нескольких недель. Об этом заявил во вторник представитель страны на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса.

"Мы должны увидеть реальный прогресс, и мы должны сохранить за собой право иметь возможность повышать пошлины - что бы ни случилось с действующими пошлинами - в ситуациях, когда нарушаются положения соглашения, - отметил американский представитель, являющийся членом кабинета президента Дональда Трампа. - Я не могу прогнозировать успех на данный момент, но мы прилагаем все усилия, и мы добились реального прогресса".

Он подчеркнул, что еще предстоит решить "очень важные проблемы". "Если эти вопросы не будут решены в интересах Соединенных Штатов, сделки не будет", - подчеркнул Лайтхайзер. Торгпред рассказал, что Вашингтон и Пекин ведут переговоры по механизму, который позволит осуществлять контроль над соблюдением итогового соглашения. При этом США хотят иметь возможность "принимать односторонние меры по обеспечению соблюдения [договоренностей] Китаем".

"Что касается сроков [достижения договоренностей], мы надеемся, что сейчас идут последние недели перед заключением соглашения, но я это не прогнозирую", - сказал Лайтхайзер.

Торгпред подчеркнул важность обсуждения на торговых переговорах таких "ключевых структурных вопросов, как передача технологий и защита прав интеллектуальной собственности". "Эти вопросы должны быть точно решены, чем мы и занимаемся на наших переговорах, но мы не можем сказать, что мы пришли к какому-либо заключению", - сказал он.

По словам торгпреда, "в центре внимания китайской стороны на переговорах находится снятие [американских] пошлин", а также "конкретные положения о доступе к рынку", которые рассматривает Вашингтон.