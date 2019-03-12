Глава Адыгеи для встреч с адыгской диаспорой совершит поездки в Турцию, Иорданию и Израиль

МАЙКОП, 12 марта. /ТАСС/. Власти Адыгеи для расширения деловых, образовательных и культурных контактов между Адыгеей и адыгской диаспорой, проживающей в более чем 50 странах, в ближайшее время посетят Турцию, а также Иорданию и Израиль, сообщил во вторник глава республики Мурат Кумпилов.

После Кавказской войны адыги (черкесы) были подвергнуты массовой депортации в пределы Османской империи, после которой на исторической родине осталось менее 5% коренного населения. Сегодня представители черкесских народов - кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги - проживают в четырех регионах России - Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Краснодарском крае, а также еще в более чем 50 странах. Адыгея за последние 20 лет приняла около 2 тыс. этнических адыгов (черкесов), вернувшихся из-за рубежа.

"В ближайшее время посетим Турцию для встречи с адыгской диаспорой, широко представленной в экономике, бизнесе, образовательной и культурной сферах. Аналогичные визиты будут запланированы в Иорданию и Израиль. Для нас очень важно, что соотечественники, живущие за рубежом, желают созидать и приносить пользу Адыгее", - сказал глава региона на встрече с представителями адыгской диаспоры Иордании в доме правительства республики.

В минэкономразвития региона ТАСС сообщили, что крепкие связи с адыгейской диаспорой способствуют росту внешнеэкономической деятельности, притоку инвестиций в регион, развитию проектов в сфере строительства, туризма, медицины. Турция и Израиль являются крупными торговым партнерами Адыгеи из числа стран дальнего зарубежья. За 2018 год объем товарооборота с Израилем составил $2335,7 тыс. (удельный вес Израиля во внешнеторговом обороте - 5,9%), объем товарооборота с Турцией - $707,6 тыс. (1,8%).

Основную долю экспорта в Турцию занимает рис, а также древесина и изделия из нее, древесный уголь и прочие химические продукты. В Израиль экспортируются жирные кислоты из масел подсолнечника, плоды кориандра, семена шалфея мускатного. Власти Адыгеи планируют в ближайшие шесть лет увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 4,5 раза, сделав акцент на растительном масле, сыре, рисе. До конца года при поддержке Минэкономразвития РФ в республике создадут региональный Центр поддержки экспорта.