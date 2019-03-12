Siemens тратит €600 млн в год на переподготовку кадров

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Электротехнический гигант Siemens расходует около €600 млн ежегодно на переобучение персонала в условиях цифровизации экономики. Об этом заявил глава компании Джо Кэзер во вторник во время выступления на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Бизнесмен констатировал, что в мировой экономике все больше внедряют цифровые технологии. Ему был задан вопрос о том, сколько тратят в Германии на обучение кадров в этих условиях. "Я не могу говорить о других компания, могу сказать о моей. Мы тратим €600 млн каждый год на переподготовку", - констатировал он.

"Могу заверить, что это средства, которые вложены очень разумно", - подчеркнул Кэзер.

Siemens - один из ведущих производителей электроники и электротехники, действующий в таких областях как информатика и связь, системы автоматизации и контроля, энергетика, транспорт и здравоохранение. По данный компании за 2018 год, в ней по всему миру работали около 379 тыс. человек, около трети из них - в Германии.