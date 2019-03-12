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OMV считает "Северный поток - 2" важным для Европы

В компании отметили, что резолюция Европарламента об этом проекте выражает только позицию ЕП и является частью политической дискуссии

ВЕНА, 13 марта. /ТАСС/. Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая является одним из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2", не комментирует доклад Европарламента по отношениям с Россией, но поддерживает реализацию этого проекта газопровода в Европе. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель компании OMV Андреас Ринфонер.

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По словам собеседника агентства, резолюция выражает только позицию Европарламента и является частью политической дискуссии, которую OMV предпочитает не комментировать. "Мы считаем этот проект ["Северный поток - 2"] важным для Европы и полностью его поддерживаем", - отметил Ринфонер.

Европарламент ранее одобрил резолюцию по докладу под названием "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.

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