OMV считает "Северный поток - 2" важным для Европы

ВЕНА, 13 марта. /ТАСС/. Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая является одним из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2", не комментирует доклад Европарламента по отношениям с Россией, но поддерживает реализацию этого проекта газопровода в Европе. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель компании OMV Андреас Ринфонер.

По словам собеседника агентства, резолюция выражает только позицию Европарламента и является частью политической дискуссии, которую OMV предпочитает не комментировать. "Мы считаем этот проект ["Северный поток - 2"] важным для Европы и полностью его поддерживаем", - отметил Ринфонер.

Европарламент ранее одобрил резолюцию по докладу под названием "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.