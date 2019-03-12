BP не будет переносить штаб-квартиру из Великобритании независимо от условий Brexit

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Британская компания BP не будет переносить штаб-квартиру из Великобритании независимо от последствий планируемого выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом заявил глава BP Боб Дадли в опубликованном во вторник интервью американскому телеканалу CNBC .

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"Это не имеет никакого отношения к Brexit. Она [компания] абсолютно точно останется в Соединенном Королевстве", - сказал Дадли, участвующий в работе отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне (штат Техас).

Он также прокомментировал исход голосования в Палате общин, члены которой вновь отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit.

"Все пока еще не завершилось. Я полагаю, что у нас нет полной уверенности в том, как поступит ЕС. Это еще те переговоры, они будут длиться минимум еще несколько дней", - сказал глава компании.

Во вторник вечером британские парламентарии вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования в Палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, внесенный в нижнюю палату парламента премьер- министром Терезой Мэй, поддержали его 242 народных избранника. Таким образом, всего за 17 дней до даты официального "развода" с Евросоюзом у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit.