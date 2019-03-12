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Казахстан с марта снизит добычу нефти почти на 200 тыс. баррелей в сутки

Казахстан с марта снизит добычу нефти почти на 200 тыс. баррелей в сутки

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Казахстан
Microsoft тратит около $1 млрд в год на информационную безопасность
По словам вице-президента компании Джейсона Зэндера, эти средства в том числе тратят на обеспечение сохранности данных в операционной системе Windows и иных программах от Microsoft
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