Помпео считает, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергетики

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Государственный секретарь США Майкл Помпео считает, что Россия использует энергетические ресурсы для оказания политического давления на Украину. С таким утверждением глава американской дипломатии выступил во вторник на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Мы все знаем историю с Россией - она вторглась на Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам. Она <...> лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией свой собственный народ. Вместо этого она использует эти газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на народ Украины", - утверждал он.

Украина не покупает напрямую у России газ для своих нужд с конца ноября 2015 года, а занимается его транспортировкой в страны Евросоюза. Срок действия двух контрактов, подписанных в 2009 году между "Газпромом" и "Нафтогазом", - о поставках и транзите газа через территорию страны в Европу истекает в конце 2019 года.

На территории Донецкой и Луганской областей после силовой смены власти в Киеве в 2014 году были проведены местные референдумы о самоопределении, по итогам которых большинство жителей подержали образование Донецкой и Луганской народных республик. Их руководство отказалось подчиняться людям, которые захватили власть на Украине. В ответ на это Киев начал силовую операцию в Донбассе.

