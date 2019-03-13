Деловой совет РФ - США не в курсе отказа американских компаний от участия в ПМЭФ

"Мне не известно о том, что кто-либо из руководства компаний изменил свои планы относительно ПМЭФ", - сказал он.

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Американо-российский деловой совет (АРДС) не осведомлен о возможных отказах руководства американских компаний от посещения в этом году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель АРДС в ответ на просьбу прокомментировать информацию газеты Financial Times , о том, что от участия в форуме якобы могут воздержаться представители крупных американских компаний.

Ранее газета Financial Times написала, что посол США в России Джон Хантсман может отказаться от поездки на ПМЭФ в связи с содержанием под стражей основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Эту информацию газете "Коммерсантъ" подтвердили в американском посольстве.

В АРДС рассказали, что "международные инвесторы и работающие в России компании следят за этим судебным процессом и урегулированием этого коммерческого спора". "Это ключевые вопросы, поставленные на карту в долгосрочной перспективе, как для международного бизнеса, так и для России, запустившей амбициозный набор национальных проектов, для успеха которых потребуется как иностранный, так и отечественный капитал", - заключил представитель совета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Кремль знает об опасениях иностранного бизнеса в связи с делом Калви, но заверяет в незыблемости поддержки властями РФ зарубежных инвесторов. Он также отметил, что каждый год перед ПМЭФ и Восточным экономическим форумом появляются сообщения о возможном бойкоте этих мероприятий, но до сих пор они не находили подтверждения.

Задержание Калви

Калви является основным фигурантом возбужденного 13 февраля дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". В рамках расследования были задержаны еще пять человек.

По данным следствия, Калви и его сообщники организовали схему, по которой полученный подконтрольным им "Первым коллекторским бюро" (ПКБ) от банка "Восточный" кредит на 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии правоохранительных органов, стоимость акций на самом деле составляла 600 тысяч рублей. Дело против Калви было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, при этом сами обвиняемые утверждают, что оно стало следствием корпоративного конфликта с Юсуповым и другим миноритарием "Восточного" Артемом Аветисяном.