В США заявили, что могут удовлетворить потребности многих союзников в энергоносителях

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что поставки из США позволят удовлетворить потребности в энергоносителях многих американских союзников в Европе. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала CNBC министр энергетики США Рик Перри на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Министр выступил с утверждением, что "поставки энергоносителей из США осуществляются без всяких особых обязательств". "Ясно, что поставки российского газа предполагают особые обязательства", - добавил он. "Мы полагаем, нашим друзьям в Европе - в Центральной и Западной - следует знать, что они могут получить сжиженный природный газ (СПГ) из США, Катара, Австралии, откуда угодно", - сказал Перри.

"Американский СПГ может по-настоящему освободить Европу от российского вмешательства", - утверждал министр. На вопрос о том, обладают ли США достаточными экспортными мощностями, чтобы сделать это, Перри ответил: "Очевидно, да". Вместе с тем он добавил: "Конечно, нам нужно выполнить определенные работы над инфраструктурой в США". "Соединенные Штаты могут удовлетворить потребности в энергии многих наших союзников", - сказал министр.

Перри также высказался против реализации проекта "Северный поток - 2". Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца текущего года.