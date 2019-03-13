Объем электронной торговли во Вьетнаме достигнет $13 млрд в 2020 году

ХАНОЙ, 13 марта. /ТАСС/. Общий объем электронной торговли во Вьетнаме к 2020 году возрастет до $13 млрд в год. С таким прогнозом выступила в среду вьетнамская Ассоциация электронной коммерции (АЭК).

Специалисты АЭК отмечают, что по итогам 2018 года оборот сетевой торговли в стране составил $7,8 млрд, а в ближайшие годы это значение возрастет в полтора раза. В период 2019-2020 годов отрасль сохранит ежегодные темпы роста на уровне не менее 30%, и в 2020 ее оборот превысит $13 млрд. Одновременно с этим к 2020 году электронная коммерция будет составлять 5% всей торговли страны, считают в АЭК.

Международные эксперты относят Вьетнам к числу самых быстро растущих рынков электронной торговли в мире. На настоящий момент в стране действуют свыше 10 тыс. электронных торговых площадок. Реализация товаров и услуг через интернет в предстоящие годы продолжит утверждаться в качестве главной разновидности торговых взаимоотношений между продавцами и потребителями во Вьетнаме, отмечает международная информационная и исследовательская компания "Нильсен" (Nielsen).

В свою очередь специалисты авторитетной американской консультационной компании "Фрост энд Салливэн" (Frost & Sullivan) прогнозируют, что к 2020 году Вьетнам станет лидером по темпам роста интернет-коммерции в масштабах Юго- Восточной Азии. Ему будет принадлежать свыше половины из 25-миллиардного (в долларовом эквиваленте) оборота всей онлайн-торговли этого региона.