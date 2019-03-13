Вьетнам запретил полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве

ХАНОЙ, 13 марта. /ТАСС/. Вьетнам запрещает полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве до полного выяснение причин катастрофы, произошедшей с самолетом этого типа в минувшее воскресенье в Эфиопии. Об этом сообщил в среду руководитель Управления гражданской авиации страны Динь Вьет Тханг.

"Запрет на полеты Boeing 737 MAX 8 в воздушном пространстве Вьетнама вступил в силу с 10:00 (06:00 мск) 13 марта", - заявил он. По словам Динь Вьет Тханга, все иностранные авиакомпании, которые в настоящее время используют лайнеры этого типа на рейсах во Вьетнам, должны в целях безопасности заменить их на самолеты других моделей.

Ранее Управление гражданской авиации заявило, что не разрешит вьетнамским авиакомпаниям эксплуатировать лайнеры Boeing 737 MAX 8 до полного выяснение причин катастроф, произошедших в Эфиопии, а также в октябре прошлого года в Индонезии. Ведомство предупредило, что не будет принимать от местных авиакомпаний заявки на выдачу эксплуатационного сертификата на Boeing 737 MAX 8. На настоящий момент ни один из вьетнамских авиаперевозчиков не располагает самолетами Boeing 737 MAX 8. Первая поставка такого лайнера в республику должна состояться в конце текущего года в соответствии с контрактом, заключенным концерном Boeing Inc. и вьетнамской частной авиакомпанией VietJet Air.

Авиакатастрофа, произошедшая 10 марта в Эфиопии, унесла жизни 157 человек. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

В октябре прошлого года катастрофу потерпел такой же лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после взлета он упал в Яванское море. Все находившиеся на его борту 189 человек погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.