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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Канадская авиакомпания Sunwing Airlines приостановила использование Boeing 737 MAX 8

В компании отметили, что сделали это по коммерческим причинам, которые не связаны с безопасностью и запретами на полеты в воздушном пространстве других стран

ТАСС, 13 марта. Канадский авиаперевозчик Sunwing Airlines приостановил использование своих самолетов Boeing 737 MAX 8 в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на странице компании в Twitter.

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"По коммерческим причинам, не связанным с безопасностью и запретами на полеты в воздушном пространстве других стран, Sunwing Airlines приняла решение временно остановить эксплуатацию четырех своих Boeing 737 MAX 8", - сказано в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что доверяют проводимому расследованию причин крушения Boeing и приняли к сведению заявление Федерального управления гражданской авиации США.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Теги
КанадаЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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