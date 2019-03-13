Канадская авиакомпания Sunwing Airlines приостановила использование Boeing 737 MAX 8

ТАСС, 13 марта. Канадский авиаперевозчик Sunwing Airlines приостановил использование своих самолетов Boeing 737 MAX 8 в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на странице компании в Twitter .

"По коммерческим причинам, не связанным с безопасностью и запретами на полеты в воздушном пространстве других стран, Sunwing Airlines приняла решение временно остановить эксплуатацию четырех своих Boeing 737 MAX 8", - сказано в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что доверяют проводимому расследованию причин крушения Boeing и приняли к сведению заявление Федерального управления гражданской авиации США.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.