"Нордавиа" и Red Wings запустят на летний сезон авиарейсы из Казани в Турцию

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings запустят на летний сезон авиарейсы из Казани в турецкие города Даламан и Бодрум. Об этом в среду сообщила пресс-служба международного аэропорта Казань.

"Авиакомпания "Нордавиа" с 28 апреля начинает выполнение полетов из Казани в Даламан. Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям в течение всего летнего сезона 2019 года на 148-местных лайнерах <...> Авиакомпания Red Wings с 31 мая начинает выполнение полетов из Казани в Бодрум. Рейсы будут выполняться по определенным датам на 220-местных самолетах семейства Airbus", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Как уточнили в аэропорту, полетная программа в направлении Бодрума рассчитана до 15 октября. Время полета по обоим направлениям составляет четыре часа. В летний период время в городах Бодрум и Даламан совпадает с московским.

Аэропорт Казань расположен в 28 км юго-восточнее центра столицы Татарстана. Самолеты оттуда отправляются на Урал, в Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, а также в страны Ближнего Востока, Германию и Прагу.