Трутнев пригласил предпринимателей из Индии на юбилейный ВЭФ

ТАСС, 13 марта. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев пригласил бизнесменов из Индии принять участие в пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре 2019 года, сообщила в среду пресс-служба полпредства по итогам его встречи с делегацией индийских предпринимателей. Основной темой форума станет национальная программа развития Дальнего Востока.

"Юрий Трутнев пригласил индийских предпринимателей на юбилейный пятый Восточный экономический форум (ВЭФ). По словам вице-премьера, российская сторона открыта для включения предложений индийского бизнес-сообщества в деловую программу ВЭФ", - говорится в сообщении.

Генеральный директор конфедерации индийской промышленности Чандраджит Банерджи на встрече с Трутневым предложил провести до форума круглый стол по вопросам сотрудничества на Дальнем Востоке и поддержке инвестпроектов.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта намерено провести в Индии роуд-шоу для презентации инвестиционных возможностей региона. Конфедерация индийской промышленности в свою очередь намерена организовать поездку индийской бизнес-миссии на Дальний Восток.

На Дальнем Востоке уже реализуется ряд крупных проектов с участием индийского бизнеса. Так, компания "Кей-Джи-Кей" во Владивостоке организовала производство по огранке алмазов, и теперь вместе с сингапурской компанией "Судима" готовит проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса. Компания "Джей Ти" открыла в Приморском крае чаеразвесочную фабрику, а "М. Суреш Владивосток" готовит к запуску проект по огранке алмазов. Компания "Тата Пауэр" приобрела лицензию на освоение Крутогоровского месторождения в Камчатском крае, также инвесторы Республики Индии представлены в нефтегазовом секторе.