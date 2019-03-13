{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Индия закрывает свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

В Индии самолеты этого типа используют авиакомпании Jet Airways и SpiceJet

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 марта. /ТАСС/. Полеты лайнеров Boeing 737 MAX будут запрещены в воздушном пространстве Индии со среды, начиная с 16:00 по местному времени (13:30 мск). Как сообщает телеканал NDTV, соответствующее решение приняло Главное управление гражданской авиации Индии (Directorate General of Civil Aviation, DGCA) в связи с катастрофой Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

На эту тему
Трагедия 35 государств. Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

"Авиалайнерам Boeing 737 MAX будет разрешено находиться в воздушном пространстве Индии до 16:00 по местному времени", - отметили в ведомстве.

Во вторник вечером управление приняло решение временно прекратить полеты всех имеющихся в стране авиалайнеров Boeing 737 MAX 8. В Индии самолеты этого типа используют две авиакомпании: Jet Airways и SpiceJet. По данным телеканала, у SpiceJet 13 таких лайнеров, у Jet Airways - пять.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, оба бортовых самописца найдены.

29 октября прошлого года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.

Теги
ИндияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Росстат рассмотрит замечания экспертов к расчету реальных доходов населения
Ранее газета "Ведомости" сообщала, что динамика показателя расходится с реальными зарплатами и оборотом розничной торговли
Читать полностью