Индия закрывает свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 марта. /ТАСС/. Полеты лайнеров Boeing 737 MAX будут запрещены в воздушном пространстве Индии со среды, начиная с 16:00 по местному времени (13:30 мск). Как сообщает телеканал NDTV , соответствующее решение приняло Главное управление гражданской авиации Индии (Directorate General of Civil Aviation, DGCA) в связи с катастрофой Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

"Авиалайнерам Boeing 737 MAX будет разрешено находиться в воздушном пространстве Индии до 16:00 по местному времени", - отметили в ведомстве.

Во вторник вечером управление приняло решение временно прекратить полеты всех имеющихся в стране авиалайнеров Boeing 737 MAX 8. В Индии самолеты этого типа используют две авиакомпании: Jet Airways и SpiceJet. По данным телеканала, у SpiceJet 13 таких лайнеров, у Jet Airways - пять.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, оба бортовых самописца найдены.

29 октября прошлого года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.