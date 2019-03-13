В Госдуму внесли законопроект о добыче полезных ископаемых из отходов недропользования

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий право недропользователей на извлечение полезных ископаемых из отходов в обмен на нулевой коэффициент платы за негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки уточняют права недропользователей в отношении отходов недропользования. Предполагается, что на период действия лицензии недропользователь будет вправе извлекать полезные ископаемые и компоненты из отходов, образовавшихся в результате выполнения работ, связанных с пользованием недрами, а также использовать их для собственных нужд. В случае, если такие отходы расположены за границами участка недр, эти границы будут изменены.

При этом компании обяжут предоставлять в органы государственной статистики достоверные данные о полезных ископаемых и полезных компонентах, содержащихся в отходах недропользования, а право на добычу или извлечение полезных ископаемых и компонентов из отходов будет определяться только законодательством о недрах.

Одновременно в случае повторной добычи полезных ископаемых из отходов в течение срока фактического проведения работ, с 1 января 2020 года для компаний будет установлен нулевой коэффициент платы за негативное воздействие на окружающую среду. В 2019-2020 годах выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы от реализации законопроекта РФ не будет, подсчитали в правительстве. В дальнейшем возможные выпадающие доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду могут составить 12-16 млн рублей в год, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Отходы недропользования составляют подавляющую часть отходов, образованных и образующихся в настоящее время на территории России. За счет длительного функционирования горнопромышленного комплекса накоплено порядка 80-100 млрд т отходов недропользования, ежегодно этот объем увеличивается на 1,5-2 млрд т. При этом в связи с постоянным общим снижением содержания полезных ископаемых и полезных компонентов в добываемом сырье объем образуемых в результате его первичной переработки отходов неуклонно растет. В среднем при переделе в "хвостах обогащения" доля неизвлеченных компонентов (потери) от их количества в исходной руде составляет: молибдена, меди, никеля - до 25%, кобальта - до 35%, свинца, цинка - до 45% , вольфрама - до 50 %, олова - до 60%, редких и редкоземельных металлов - до 100%, нерудных полезных ископаемых, залегаемых совместно с основными полезными ископаемыми месторождений, - до 100%.

"Необходимость активизации вовлечения в промышленное использование отходов недропользования обусловлена высокой степенью экологической нагрузки данных отходов на окружающую среду и потенциально ценными потребительскими свойствами содержащихся в них полезных ископаемых и полезных компонентов, не извлеченных на момент первичной добычи и обогащения полезных ископаемых в силу, как правило, технологических причин либо отсутствия спроса", - говорится в пояснительной записке.