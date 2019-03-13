Госдума приняла в I чтении проект, вводящий критерии для получения права проводить аффинаж

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий правительство РФ полномочиями определять критерии и порядок включения организаций, имеющих право осуществлять аффинаж (металлургический процесс очистки некоторых металлов от примесей), в соответствующий перечень. Документ инициировал кабинет министров, соответствующие поправки вносятся в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

"Согласно п. 4 ст. 4 федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" аффинаж драгоценных металлов могут осуществлять только организации в соответствии с перечнем, утвержденным правительством РФ… Однако федеральным законом не определены порядок и критерии включения организаций в перечень и исключения аффинажных организаций из перечня", - говорится в пояснительной записке к документу.

Решения о включении организаций в данный перечень и исключения из него осуществлялось без установленных законодательством РФ критериев, при этом ежегодно в Минфин России поступают обращения от организаций о включении в перечень. Теперь правительство РФ будет устанавливать критерии и порядок как включения организаций в этот перечень, так и исключения из него.