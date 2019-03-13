Bloomberg: Kenya Airways может отказаться от Boeing 737 MAX в пользу Airbus

ТАСС, 13 марта. Кенийский авиаперевозчик Kenya Airways может отказаться от планов по закупке самолетов Boeing 737 MAX в пользу воздушных судов Airbus после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на председателя совета директоров компании Майкла Джозефа.

"Так как окончательное решение не было принято, мы будем следить за развитием событий вокруг Boeing 737 MAX. Мы можем расширить свой парк самолетов за счет покупки Boeing 737-800, но как ответственные закупщики мы рассматриваем вариант покупки Airbus", - заявил Джозеф. Он отметил, что компания нуждается в расширении авиапарка для реализации стратегии своего роста, но пока не оформила заказ на самолеты Boeing.

По данным Bloomberg, в Кении на данный момент нет компаний, которые эксплуатируют самолеты Boeing 737 MAX.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.