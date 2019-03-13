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Росстат рассмотрит замечания экспертов к расчету реальных доходов населения

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что динамика показателя расходится с реальными зарплатами и оборотом розничной торговли
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Росстат рассмотрит замечания экспертов к методике расчета реальных располагаемых доходов населения. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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"Росстат должен рассмотреть замечания, высказанные экспертами относительно изменения методики расчета реальных доходов россиян", - передала его слова пресс-служба министерства.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян. Газета отмечает, что статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов. В России наблюдается снижение доходов населения с 2014 года. Динамика показателя расходится с реальными зарплатами и оборотом розничной торговли, которые растут с мая 2017 года.

В конце прошлого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил о непрозрачности методики Росстата по расчету реальных располагаемых доходов населения. Тогда Орешкин указывал, что методика соответствует международным стандартам.
 

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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