Росстат рассмотрит замечания экспертов к расчету реальных доходов населения

"Росстат должен рассмотреть замечания, высказанные экспертами относительно изменения методики расчета реальных доходов россиян", - передала его слова пресс-служба министерства.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян. Газета отмечает, что статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов. В России наблюдается снижение доходов населения с 2014 года. Динамика показателя расходится с реальными зарплатами и оборотом розничной торговли, которые растут с мая 2017 года.

В конце прошлого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил о непрозрачности методики Росстата по расчету реальных располагаемых доходов населения. Тогда Орешкин указывал, что методика соответствует международным стандартам.

