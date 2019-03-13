Голикова: бизнес нужно активнее привлекать к участию в социально ориентированных проектах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти РФ должны активнее привлекать предпринимателей к участию в социально ориентированных проектах. Такое мнение выразила в среду зампредседателя правительства Татьяна Голикова на форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект", который проходит в рамках Недели российского бизнеса.

Ранее Госдума в первом чтении поддержала законопроект Минэкономразвития по внесению поправок в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ". Изменения предполагают закрепление понятий "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие".

"Никогда мы серьезно не привлекали бизнес в социальной сфере, бизнес сам двигался с точки зрения поддержки благотворительности, формирования социально ориентированных некоммерческих организаций, чтобы поддерживать отдельные проекты. Мы за это бизнесу признательны. Настало время более серьезного включения бизнеса в реализацию тех приоритетов, которые сегодня чрезвычайно важны для страны", - сказал она.

Голикова отметила, что государство проводит серьезную работу по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам. "Планируются изменения в законодательстве РФ, направленные на то, чтобы часть государственного задания можно было бы направлять на предоставление услуг социально ориентированных некоммерческих организаций", - заявила она.

Ежегодная Неделя российского бизнеса проходит с 11 по 15 марта в Москве. В рамках мероприятий недели, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей, планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам с участием представителей бизнеса и власти.