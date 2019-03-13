Авиакомпания Norwegian предъявит Boeing счет за невозможность использовать 737 MAX 8

Об этом пресс-секретарь перевозчика Лассе Сандакер-Нильсен сообщил в среду порталу E24.

"Мы собираемся выставить счет целиком Boeing. Norwegian не должен нести экономические тяготы потому, что не может использовать абсолютно новый самолет в сообщении", - заявил Сандакер-Нильсен. Представитель компании не уточнил, о какой сумме идет речь. По его словам, размер ожидаемых выплат зависит от длительности запрета на использование лайнера в авиаперевозках.

Сандакер-Нильсен также добавил, что в данный момент Norwegian ведет переговоры с американским производителем, но отказался уточнить, согласен ли Boeing покрыть все издержки. По состоянию на среду отменены 19 рейсов Norwegian. Компания сообщает, что из-за перестановок в расписании возникли проблемы не только с рейсами лайнеров типа 737 MAX 8, но и с перелетами других моделей самолетов. Отказ от использования 737 MAX 8 затронул "несколько тысяч" пассажиров Norwegian, компания уведомляет своих клиентов по sms и в соцсетях, а также ищет альтернативные решения проблемы.

Во вторник Norwegian объявила о прекращении использования всех своих 18 авиалайнеров Boeing 737 MAX 8, позже запрет на эксплуатацию этих лайнеров в Норвегии опубликовали местные авиационные власти, такой же запрет со вторника действует и в ЕС. Норвежская авиакомпания использовала лайнеры Boeing 737 MAX 8 на внутриевропейских направлениях, на рейсах между Европой и Ближним Востоком, а также в трансатлантическом сообщении на маршрутах между США и Ирландией, Северной Ирландией и Шотландией.