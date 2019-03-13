{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

КРСК планирует поддержать более 10 инвестпроектов на Северном Кавказе в 2019 году

Заявки на софинансирование проектов принимаются до 22 марта

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Компания "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) начала прием заявок на софинансирование проектов в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года. Как сообщает в среду пресс-служба КРСК, заявки будут приниматься до 22 марта 2019 года.

"Сейчас продолжаем отбирать инвестиционные проекты - в планах поддержать создание или модернизацию более 10 производств", - приведены в сообщении слова гендиректора КРСК Сергея Харитонова.

В 2018 году корпорация профинансировала пять проектов в субъектах Северного Кавказа - Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Ставропольском крае, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике.
 

Теги
РоссияИнгушетияСКФОДагестанКабардино-БалкарияЧечняСтавропольский край
Путин 13 марта проведет совещание с Совбезом и будет готовиться к съезду РСПП
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента запланированы и другие рабочие встречи
Читать полностью