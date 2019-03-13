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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

"Уральские авиалинии" не планируют отказываться от покупки Boeing 737 Max 8

Авиаперевозчик ранее заключил с производителем договор на поставку 14 новых воздушных судов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не планирует отказываться от приобретения 14 самолетов Boeing 737 Max 8 после крушения аналогичного лайнера в Эфиопии 10 марта. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Планы как были, так и остаются в силе. Отказываться от покупки не планируется", - сказали в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" и Boeing заключили договор на поставку 14 новых воздушных судов Boeing 737 Mах 8, которые будут эксплуатироваться авиакомпанией на условиях операционной аренды. Поставка самолетов начнется в октябре 2019 года.

О приостановке полетов Boeing 737 Max и его модификаций уже объявил ряд стран. Корпорация Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний, согласно рейтингу Росавиации за январь-ноябрь 2018 года. География полетов насчитывает более 250 направлений.

Теги
РоссияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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