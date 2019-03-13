"Уральские авиалинии" не планируют отказываться от покупки Boeing 737 Max 8

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не планирует отказываться от приобретения 14 самолетов Boeing 737 Max 8 после крушения аналогичного лайнера в Эфиопии 10 марта. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Планы как были, так и остаются в силе. Отказываться от покупки не планируется", - сказали в пресс-службе.