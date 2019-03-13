Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене возмещения НДС экспортерам

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену налоговой ставки 0% по НДС для экспортеров сырья. Документ инициирован группой депутатов от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Законопроектом предлагалось отменить обложение НДС по ставке 0% реализации сырьевых товаров на экспорт (минеральные продукты, продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов, органические химические соединения, удобрения, необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа, натуральный и искусственный мех, древесина, древесный уголь, пробка, жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, медь, черные металлы, иные недрагоценные металлы). Также предусматривалось наделить правительство правом определять коды видов таких товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

"С экономической точки зрения это совершенно неоправданные льготы, потому что возмещение НДС призвано стимулировать экспорт высокотехнологичной продукции, а не сырья", - считают авторы документа. В результате принятия законопроекта объем дополнительных доходов федерального бюджета составит приблизительно 1 трлн 381 млрд 400 млн рублей, подсчитали депутаты.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против законопроекта - в своем заключении он отметил, что законопроект будет противоречить применяемому в международной практике в целях исключения двойного налогообложения принципу взимания косвенных налогов в стране назначения, а также приведет к росту стоимости российских сырьевых товаров на мировых рынках за счет такого двойного налогообложения и, как следствие, к снижению их конкурентоспособности и их замещению товарами из других стран.