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Пенсионный закон

Кабмин еще не обсуждал законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что как только законопроект появится, российская трехсторонняя комиссия правительства его рассмотрит

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство пока не обсуждало законопроект об индивидуальном пенсионном капитале. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на социальном форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект".

"Здесь прозвучала тема индивидуального пенсионного капитала <...> Хочу сказать, что пока правительство как коллегиальный орган эту тему не обсуждало, не высказывалось по ней в форме законопроекта", - сказала она.

Голикова добавила, что как только законопроект появится, российская трехсторонняя комиссия (РТК) правительства рассмотрит его.

"Безусловно, как координатор РТК хочу подтвердить, что как только такой законопроект появится, если он появится, то мы, безусловно, будем обсуждать его на РТК, в первую очередь, и, если потребуется, с совещаниями с социальными партнерами", - отметила вице-премьер.

Теги
Пенсионный законГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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