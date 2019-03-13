В Минфине заявили, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений пока "завис"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Внесение в Госдуму законопроекта о новой системе пенсионных накоплений - индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) - задерживается, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы "зависли". Там много причин, и одна из них - нежелание в целом ломать в очередной раз систему. На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено. Но, может, это и к лучшему, мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, когда законопроект об ИПК может быть внесен в Госдуму.

В конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что законопроект об ИПК "подвис" из-за изменений в пенсионной сфере, но запуск системы с 2020 года реалистичен.

ИПК

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. В одной из версий концепций об ИПК предполагалось, что ставка отчислений на накопительную пенсию по умолчанию будет увеличиваться на 1 п.п. каждый год от 0 до 6% от зарплаты работника. Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что законопроект об ИПК предусматривает период от полутора до пяти лет, в течение которого гражданин может принять решение о конвертации имеющихся у него пенсионных накоплений в ИПК.

Предполагается, что способ вступления в ИПК будет зависеть от зарплаты работника: люди с высокой зарплатой будут вступать в систему автоматически с возможностью отказа, люди с низкой зарплатой для вступления в систему должны будут написать заявление. Порог зарплаты не определен, он будет еще обсуждаться. Законопроект об ИПК пока не опубликован.

Предполагается, что ВЭБ может быть наделен функциями НПФ для работы с накоплениями "молчунов" в рамках ИПК.