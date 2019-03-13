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Карты Visa и Mastercard "Еврофинанс Моснарбанка" заблокировали из-за санкций

Карты Visa в ближайшее время заменят на карты платежной системы "Мир", отметили в кредитной организации
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© AP Photo/Mark Lennihan

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Visa и Mastercard приостановили членство попавшего под американские санкции "Еврофинанс Моснарбанка" в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и Mastercard за границей и в России, включая ограничение в приеме карт в устройствах банка, говорится в сообщении кредитной организации.

"В соответствии с включением "Еврофинанс Моснарбанка" в список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США), начиная с 12 марта 2019 года платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство банка в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и Mastercard за границей и блокировку карт Visa и Mastercard компанией ЗАО ПЦ "Картстандарт" на территории Российской Федерации, включая ограничение в приеме карт Visa и Mastercard в устройствах банка", - отмечается в сообщении.

Карты Visa в ближайшее время будут заменены на карты российской платежной системы "Мир", подчеркнули в кредитной организации.

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