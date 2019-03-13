РЭЦ планирует вывести ряд отечественных онлайн-магазинов на зарубежные рынки

Российские онлайн-магазины, прежде фокусировавшиеся в основном на продажах внутри страны, вскоре могут серьезно расширить свое присутствие на экспортных рынках. Помощь в этом продвижении им намерен оказать Российский экспортный центр (РЭЦ). "Электронная коммерция - один из наиболее динамично развивающихся каналов международной торговли. Следуя тренду, объем розничной экспортной электронной торговли России за 2018 год вырос на 36% по сравнению с 2017 годом и составил $746 млн, количество экспортных розничных отправок из России выросло на 31% и составило 11,2 млн", - прокомментировал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.
Как рассказал руководитель проекта по развитию цифровых услуг РЭЦ Армен Манукян, несколько многопрофильных российских интернет-магазинов обратились в компанию с просьбой помочь с выходом на зарубежные рынки. Он не стал говорить, о каких именно онлайн-площадках идет речь, подчеркнув лишь, что они входят в топ-10 отечественного рынка интернет-торговли.
"Мы сейчас с несколькими российскими интернет-магазинами из топ-10 обсуждаем возможность, запуска экспортных интернет-продаж. Думаю, в ближайшее время сможем что-то анонсировать", - сказал Манукян. По его словам, "если эти магазины полноценно выйдут на рынок международной интернет-торговли, то это будет настоящий экспортный товаропровод для отечественных товаров".
"У производителей уже сейчас есть возможность открыть свои магазины на международных электронных торговых площадках (например, eBay, Alibaba.com) - это один способ экспорта, другой - когда российский производитель уже поставляет свои товары отечественному интернет-магазину, и этот интернет-магазин сам предлагает поставщику начать продавать продукцию на экспорт, предлагая в том числе логистическую инфраструктуру. Таким образом, производитель становится экспортером, не прикладывая дополнительных усилий, бремя организации экспортных бизнес-процессов ляжет на интернет-магазин", - пояснил представитель РЭЦ.
Работающие инструменты
Оказание консультативной, организационной и другой помощи потенциальным онлайн-экспортерам - одна из задач центра наряду с аналогичной работой, проводимой с традиционными оптовыми экспортерами, работающими в режиме офлайн. Так, если российский производитель хочет выйти на ту или иную экспортную розничную площадку (eBay, Amazon, Etsy), он может обратиться в РЭЦ, где ему расскажут об условиях работы на интересующих его платформах, их преимуществах и недостатках. Затем специалисты РЭЦ объяснят, что нужно сделать для начала работы, и познакомят с сервисными партнерами по необходимым видам деятельности.
Центр консультирует потенциальных экспортеров и по вопросам таможенных процедур и валютного контроля. Причем, как отметил Армен Манукян, для розничных экспортеров эти процедуры, как правило, значительно проще, чем для оптовых. В частности, он напомнил о сервисе "Почты России" - портале export.pochta.ru, с помощью которого розничный экспортер может отправить товар покупателю за границу, никак не контактируя с таможней. Всю работу по экспортному оформлению "Почта России" и ФТС проводят самостоятельно, а почтовые документы в данном случае используются в качестве деклараций на товары.
Похожие услуги оказывает российским розничным экспортерам и компания Shiptor. Манукян рассказал, что с ее помощью, например, свои машинные масла на немецкой площадке Amazon продает компания "Лукойл". "Это могут себе позволить не только крупные компании, есть ряд небольших компаний, которые также используют этот канал сбыта", - уточнил он. А экспресс-перевозчик DHL предоставляет клиентам РЭЦ скидки на свои логистические услуги. Одним из препятствий для развития розничного онлайн-экспорта представитель РЭЦ назвал дефицит информированности отечественных производителей об инструментах, которые существуют уже сейчас.
"А меж тем, у нас есть крутые кейсы. Так, в Красноярском крае есть небольшой производитель варенья, который, используя китайскую площадку Alibaba.com, стал поставщиком для датского мишленовского ресторана Noma, попасть в который можно, лишь забронировав столик за несколько месяцев", - поделился Манукян одной из историй успеха. С международной B2B-платформой Alibaba.com уже не первый год ведется масштабная работа. РЭЦ активно сотрудничает по этому направлению как с самим офисом Alibaba Group, так и с официальными российскими сервисными партнерами платформы, компаниями PAL и MD-Insight. Ознакомиться с кратким списком российских компаний, которые уже ведут торговлю на площадке, можно по ссылке Alibaba.palx.net.
Отдельную работу центр ведет с властями российских регионов. По словам Манукяна, сейчас уже более 30 регионов в том или ином виде оказывают финансовую поддержку развитию экспортной интернет-торговли, а экспортеры выстраиваются за ней в очередь. Он рассказал об успешном опыте создания отдельной торговой "витрины" на платформе eBay для производителей города Ярославля. "После того как мы запустили проект в Ярославской области, интерес к проекту проявили Удмуртия, Новгородская область, Краснодарский край", - добавил представитель РЭЦ.
Ситуация на рынке и перспективы
По данным совместного исследования компании Data Insight и платформы eBay, в 2018 году выручка от розничного экспорта по каналам интернет-торговли в России превысила 740 млн долларов. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос почти вдвое. При этом эксперты оценили потенциал роста онлайн-экспорта из России в обозримой перспективе в 10 млрд долларов.
Но пока страны ЕАЭС занимают меньше 1% от всей интернет-торговли. "Некоторые российские игроки рынка интернет-торговли с помощью снижения порога беспошлинного импорта в Россию активно пытаются ослабить позиции международных маркетплейсов на отечественном рынке. Но они не понимают, что борются за 0,8% глобального рынка. А мы объясняем, что нельзя зацикливаться на внутреннем рынке", - посетовал Манукян.
Он выразил уверенность, что сегмент интернет-торговли в России из года в год будет консолидироваться: это соответствует международным трендам. Так, на рынке онлайн-торговли Китая 58% занимает Alibaba Group, в США на Amazon приходится 49%.
"В России же крупнейший игрок Wildberries занимает около 10-12% рынка. По прогнозам экспертов, в обозримой перспективе большая часть российского розничного интернет-рынка будет принадлежать одному-четырем игрокам. Остальным онлайн-магазинам, чтобы выжить, придется или занять узкую нишу, или выходить на международные рынки", - считает представитель РЭЦ.
Стоп-факторы
Армен Манукян назвал одним из важнейших направлений работы Российского экспортного центра ликвидацию факторов, сдерживающих развитие рынка розничного онлайн-экспорта.
Преградой для экспортеров порой являются неурегулированные процедурные вопросы, среди которых сложности с подтверждением нулевой ставки НДС при розничном экспорте. По словам Манукяна, РЭЦ выступает за упрощение этого механизма. Он пояснил, что действующие сейчас требования являются серьезным стоп-фактором для развития этого сегмента торговли: "На данный момент у онлайн-экспортера фактически нет возможности подтвердить нулевую ставку НДС, ФНС для подтверждения 0% НДС требует контракт с покупателем, а у экспортера есть только электронная публичная оферта".
"Чтобы исправить эту ситуацию, нужны нормативные изменения, и сейчас мы с представителями бизнеса, различных министерств и ведомств, среди которых Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин, собираемся и думаем, как помочь экспортерам реализовать свои права в этой сфере", - рассказал Манукян.
Еще одна новелла, которая позволила бы розничному онлайн-экспорту набрать обороты, - упростить оформление возврата не подошедшего покупателю товара, проданного за границу. Проблема, как объяснил представитель РЭЦ, в том, что при возврате такого товара перед продавцом стоит задача доказать таможне, что массовый ввоз отказного товара - это не импорт, а обратный ввоз товара, который ранее был отправлен на экспорт.
"Сейчас мы совместно с ФТС и профильными министерствами пытаемся разработать некий алгоритм работы, который бы позволил в том числе беспроблемно ввозить обратно отказной товар. Надо найти оптимальное решение, чтобы, во-первых, у экспортеров появилась возможность реализовывать свои предпринимательские права и, во-вторых, чтобы не появилось никаких лазеек для мошенничества", - добавил Манукян.
Армен Манукян добавил, что все эти темы сейчас обсуждаются с участием четырех министерств: Минпромторга, Минэкономразвития, Минсвязи и Минфина. Кроме того, к вопросу подключились различные деловые сообщества. Он заверил, что все профильные ведомства заинтересованы в предоставлении онлайн-экспортерам указанных возможностей, "но важно это сделать таким образом, чтобы разработанный вариант был приемлем для всех участников процесса".