РЭЦ планирует вывести ряд отечественных онлайн-магазинов на зарубежные рынки

Российские онлайн-магазины, прежде фокусировавшиеся в основном на продажах внутри страны, вскоре могут серьезно расширить свое присутствие на экспортных рынках. Помощь в этом продвижении им намерен оказать Российский экспортный центр (РЭЦ). "Электронная коммерция - один из наиболее динамично развивающихся каналов международной торговли. Следуя тренду, объем розничной экспортной электронной торговли России за 2018 год вырос на 36% по сравнению с 2017 годом и составил $746 млн, количество экспортных розничных отправок из России выросло на 31% и составило 11,2 млн", - прокомментировал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Как рассказал руководитель проекта по развитию цифровых услуг РЭЦ Армен Манукян, несколько многопрофильных российских интернет-магазинов обратились в компанию с просьбой помочь с выходом на зарубежные рынки. Он не стал говорить, о каких именно онлайн-площадках идет речь, подчеркнув лишь, что они входят в топ-10 отечественного рынка интернет-торговли.

"Мы сейчас с несколькими российскими интернет-магазинами из топ-10 обсуждаем возможность, запуска экспортных интернет-продаж. Думаю, в ближайшее время сможем что-то анонсировать", - сказал Манукян. По его словам, "если эти магазины полноценно выйдут на рынок международной интернет-торговли, то это будет настоящий экспортный товаропровод для отечественных товаров".

"У производителей уже сейчас есть возможность открыть свои магазины на международных электронных торговых площадках (например, eBay, Alibaba.com) - это один способ экспорта, другой - когда российский производитель уже поставляет свои товары отечественному интернет-магазину, и этот интернет-магазин сам предлагает поставщику начать продавать продукцию на экспорт, предлагая в том числе логистическую инфраструктуру. Таким образом, производитель становится экспортером, не прикладывая дополнительных усилий, бремя организации экспортных бизнес-процессов ляжет на интернет-магазин", - пояснил представитель РЭЦ.

Работающие инструменты

Оказание консультативной, организационной и другой помощи потенциальным онлайн-экспортерам - одна из задач центра наряду с аналогичной работой, проводимой с традиционными оптовыми экспортерами, работающими в режиме офлайн. Так, если российский производитель хочет выйти на ту или иную экспортную розничную площадку (eBay, Amazon, Etsy), он может обратиться в РЭЦ, где ему расскажут об условиях работы на интересующих его платформах, их преимуществах и недостатках. Затем специалисты РЭЦ объяснят, что нужно сделать для начала работы, и познакомят с сервисными партнерами по необходимым видам деятельности.

Центр консультирует потенциальных экспортеров и по вопросам таможенных процедур и валютного контроля. Причем, как отметил Армен Манукян, для розничных экспортеров эти процедуры, как правило, значительно проще, чем для оптовых. В частности, он напомнил о сервисе "Почты России" - портале export.pochta.ru, с помощью которого розничный экспортер может отправить товар покупателю за границу, никак не контактируя с таможней. Всю работу по экспортному оформлению "Почта России" и ФТС проводят самостоятельно, а почтовые документы в данном случае используются в качестве деклараций на товары.

Похожие услуги оказывает российским розничным экспортерам и компания Shiptor. Манукян рассказал, что с ее помощью, например, свои машинные масла на немецкой площадке Amazon продает компания "Лукойл". "Это могут себе позволить не только крупные компании, есть ряд небольших компаний, которые также используют этот канал сбыта", - уточнил он. А экспресс-перевозчик DHL предоставляет клиентам РЭЦ скидки на свои логистические услуги. Одним из препятствий для развития розничного онлайн-экспорта представитель РЭЦ назвал дефицит информированности отечественных производителей об инструментах, которые существуют уже сейчас.

"А меж тем, у нас есть крутые кейсы. Так, в Красноярском крае есть небольшой производитель варенья, который, используя китайскую площадку Alibaba.com, стал поставщиком для датского мишленовского ресторана Noma, попасть в который можно, лишь забронировав столик за несколько месяцев", - поделился Манукян одной из историй успеха. С международной B2B-платформой Alibaba.com уже не первый год ведется масштабная работа. РЭЦ активно сотрудничает по этому направлению как с самим офисом Alibaba Group, так и с официальными российскими сервисными партнерами платформы, компаниями PAL и MD-Insight. Ознакомиться с кратким списком российских компаний, которые уже ведут торговлю на площадке, можно по ссылке Alibaba.palx.net.

Отдельную работу центр ведет с властями российских регионов. По словам Манукяна, сейчас уже более 30 регионов в том или ином виде оказывают финансовую поддержку развитию экспортной интернет-торговли, а экспортеры выстраиваются за ней в очередь. Он рассказал об успешном опыте создания отдельной торговой "витрины" на платформе eBay для производителей города Ярославля. "После того как мы запустили проект в Ярославской области, интерес к проекту проявили Удмуртия, Новгородская область, Краснодарский край", - добавил представитель РЭЦ.

Ситуация на рынке и перспективы

По данным совместного исследования компании Data Insight и платформы eBay, в 2018 году выручка от розничного экспорта по каналам интернет-торговли в России превысила 740 млн долларов. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос почти вдвое. При этом эксперты оценили потенциал роста онлайн-экспорта из России в обозримой перспективе в 10 млрд долларов.