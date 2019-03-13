Гонконг закрывает свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 марта. /ТАСС/. Власти Гонконга ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве этого специального административного района Китая. Как сообщило в среду местное Управление гражданской авиации, мера затронет рейсы российской авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7) и индийской SpiceJet.

Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

"Временный запрет вступит в силу 13 марта в 18:00 по местному времени (13:00 мск) до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении регулятора.

В ведомстве подчеркнули, что эта мера мотивирована исключительно предосторожностью, которая предпринимается для обеспечения безопасности авиации и защиты общественности.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций уже объявил ряд стран.