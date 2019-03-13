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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Египет запретил эксплуатацию Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

В министерстве гражданской авиации страны уточнили, что во флоте национального перевозчика Egypt Air нет самолетов этой модификации

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Египет в качестве превентивной меры запретил эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX на своей территории после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом объявило в среду министерство гражданской авиации страны.

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"Гражданские авиационные власти Египта приняли решение в качестве превентивной меры и с целью обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов запретить пролеты, посадку и вылеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны и во всех ее аэропортах", - указывается в обнародованном заявлении.

Соответствующая информация доведена до сведения всех государств, отметили в ведомстве. При этом министерство напомнило, что национальный перевозчик Egypt Air не имеет в своем флоте самолетов этой модификации, и их приобретение не стоит в планах авиакомпании. Кроме того, как отмечается, эти лайнеры не зарегистрированы ни в одной другой компании страны.

10 марта практически сразу после взлета потерпел крушение Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, совершавший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек, включая 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Жертвами катастрофы, причины который еще только предстоит установить, стали граждане 35 государств, в том числе шестеро египтян.

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ЕгипетЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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