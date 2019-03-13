Кабмин обсуждает снижение НДС до 10% при реализации фруктов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает введение пониженной ставки НДС в размере 10% при реализации некоторых видов плодов и ягод. Об этом на "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев.

"Сейчас идет дискуссия в рамках правительства с финансовым блоком. Но я надеюсь, может быть, даже уверен, что председатель правительства примет окончательное решение, и считаю это правильным, поскольку это витаминная продукция, в том числе ее потребляют и, может быть, даже, прежде всего, наши дети", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что поручение о возможности рассмотреть введение льготной ставки НДС на реализацию такой продукции дал президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Ставропольский край. Гордеев отметил, что, по его мнению, такое решение является правильным и, прежде всего, должно касаться яблок, с учетом того, что их производство активно развивается и Россия уже смогла обеспечить себя этой продукцией на 60%.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, льготный налог в размере 10% установлен при реализации овощей, некоторых видов рыб и морепродуктов, детского и диабетического питания, хлеба, круп, муки, макаронных изделий, соли, сахара, молока и молочной продукции, мяса (за исключением деликатесных товаров), яйца, маргарина и растительного масла.