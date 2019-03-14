РЭЦ в рамках создания Единой системы продвижения экспорта открывает бюро в Узбекистане

Узбекистан станет следующим после Индии (бюро в Индии было открыто 21 февраля в Мумбаи в рамках Российско-Индийского бизнес-форума для малых и средних предприятий) зарубежным офисом совместного присутствия представителей АО "Российский экспортный центр" и сотрудников торгового представительства. Специалисты бюро будут помогать экспортерам в вопросах консультирования, аналитики, поиска зарубежных партнеров, организации участия в выставках и деловых миссиях, а также оказывать поддержку двусторонним проектам с использованием финансового инструментария РЭЦ. В перечень пилотных стран также вошли Китай, Германия, Турция, Вьетнам и Сингапур.

"Точные даты открытия бюро в Китае, Германии, Турции, Вьетнаме и Сингапуре будут определены по мере завершения всех организационных процедур и с учетом графика выездных мероприятий руководства РЭЦ и Минпромторга РФ" - рассказал вице-президент РЭЦ Давид Оганезов.

До конца 2020 года присутствие ЕСПЭ предполагается в 52-х странах, значимых с точки зрения потенциала российского экспорта. По словам Оганезова, на II этапе планируется открытие бюро в странах Африки (Египте и ЮАР), Ближнего Востока (ОАЭ и Иране) и СНГ (Азербайджане и Казахстане). По прогнозам, до конца 2019 года в работу ЕСПЭ будут вовлечены 50 сотрудников торгпредств, а к концу 2021 года их число вырастет до 200. Все они пройдут специальный образовательный курс по повышению квалификации на базе курсов Школы экспорта РЭЦ.

"Важным направлением проводимой сейчас работы по созданию ЕСПЭ является развитие сети экспортных торговых советников. Охват достаточно широкий, сегодня есть порядка свыше 100 запросов на аккредитацию. Мы внимательно изучаем поступающие от бизнеса инициативы на предмет их соответствия корпоративным требованиям РЭЦ. Если говорить об институтах поддержки экспорта, Центрах поддержки экспорта (ЦПЭ) в регионах и торгпредствах за рубежом, то сегодня мы проводим процедуры обучения и аттестации сотрудников", - рассказал Оганезов.

Кроме того, в рамках работы по формированию ЕСПЭ для повышения оперативности и исключения дублирования предоставляемых мер поддержки в субъектах РФ и за рубежом планируется синхронизировать продуктовую линейку РЭЦ с продуктовыми линейками ЦПЭ в регионах и торгпредствами РФ в зарубежных странах. "Сегодня в РЭЦ уже есть полная информация о том, какие продукты продвигают и предоставляют ЦПЭ. У нас будут написаны единые паспорта продуктов, и никакого дублирования не будет. Будут регламенты, оценка качества результата, продуктовые линейки будут полностью синхронизированы", - отметил Оганезов. Разрабатываются специальные типовые продукты по направлению финансовой и нефинансовой поддержки и условия для их предоставления непосредственно "на местах". Реализация отдельных этапов комплексных бизнес-процессов по предоставлению мер поддержки будет передана на региональный уровень.

Как координатор ЕСПЭ, РЭЦ планирует обеспечить внедрение и поддержку информационной системы "Одно окно", которая позволит осуществлять сквозное взаимодействие между всеми элементами единой инфраструктуры зарубежной и региональной сети ЕСПЭ. Потенциальные экспортеры, иностранные покупатели, представители РЭЦ, сотрудники торгпредств, экспортные советники, партнеры и сервисные компании получат доступ к государственным и иным услугам в сфере международной торговли и содействия экспорту. Планируется сформировать единый реестр экспортеров и импортеров российской продукции, а также "цифровой профиль" каждого экспортера и импортера. По словам Оганезова, в пилотном режиме "Одно окно" будет готово к началу второго полугодия 2019 года, а в промышленную эксплуатацию запустится в 2020 году.

ЕСПЭ позволит обеспечить единый стандарт качества предоставления продуктов и услуг российским экспортерам, предоставит региональным экспортерам оперативный доступ на внешние рынки и позволит повысить уровень качества предложения российских товаров и услуг. Главная цель ЕСПЭ - увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд в год до 2024 года. ЕСПЭ планирует охватить мерами поддержки все 85 субъектов РФ и диверсифицировать географию российского экспорта в более чем 100 зарубежных стран.

"Безусловно, отметка в $250 млрд несырьевого неэнергетического экспорта важна, но мы для себя ставим основным KPI создание системы, которая позволяла бы любому российскому производителю оценить свой экспортный потенциал и получить возможность экспортировать при поддержке всех институтов развития, - подчеркнул Оганезов. - Тогда эти $250 млрд будут превращаться и в $300 млрд, и в $500 млрд и т. д.".